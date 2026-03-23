Іспанія

Челсі заявив, що зосереджений на виступах за клуб і відкладе рішення щодо майбутнього до завершення ЧС.

Центральний півзахисник Челсі Енцо Фернандес висловився щодо свого майбутнього на тлі чуток про можливий перехід до мадридського Реала. Аргентинець запевнив, що наразі не веде жодних перемовин і повністю сконцентрований на виступах за лондонський клуб.

На тлі непростого сезону та вильоту з Ліги чемпіонів від ПСЖ (2:8 за сумою двох матчів) інтерес до футболіста з боку інших клубів лише посилився. Втім, сам гравець наголошує, що поки не думає про трансферні варіанти.

"Ні, якщо чесно, нічого. Жодних перемовин. Зараз ми зосереджені на Челсі та на тих матчах, що залишилися до кінця сезону, а вже потім подивимося після чемпіонату світу", — цитує слова Енцо журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид розглядає аргентинця як один із варіантів підсилення півзахисту влітку. Ситуацію навколо майбутнього Енцо також ускладнюють його коментарі у пресі, зокрема щодо звільнення Енцо Марески з Челсі, яке, за його словами, він не зрозумів.