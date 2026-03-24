Вінгер стане вільним агентом і має варіанти продовження кар’єри.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо залишить клуб після завершення поточного сезону, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, відхід 25-річного футболіста вирішений на 100%. Влітку він стане вільним агентом — термін його контракту з Манчестер Юнайтед закінчується одночасно з орендною угодою в Астон Вілла.

Серйозний інтерес до підписання гравця проявляє Боруссія Дортмунд. Головним ініціатором можливого повернення Санчо є генеральний директор клубу Ханс-Йоахім Ватцке, який високо оцінює його рівень. Сам футболіст уже поінформований про зацікавленість німецької сторони.

Водночас остаточне рішення ще не ухвалене — на вінгера претендують і інші клуби.

У нинішньому сезоні Санчо провів 31 матч за Астон Віллу у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу. Його орієнтовна трансферна вартість становить близько 20 мільйонів євро.

Раніше також повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не має наміру продовжувати оренду Маркус Рашфорд у Барселона.