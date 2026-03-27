Англія

Англійський клуб збирає інформацію щодо хавбека Аталанти перед літнім трансферним вікном.

Манчестер Юнайтед відновив інтерес до центрального півзахисника Аталанти Едерсона Лоуренсо. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, англійський клуб нещодавно запитував оновлені дані щодо 26-річного бразильця. Футболіст перебуває у шорт-листі манкуніанців уже понад рік, адже команда прагне підсилити центр поля.

Наразі мова не йде про просунуті переговори, однак Манчестер Юнайтед активно вивчає ситуацію навколо гравця напередодні літнього трансферного вікна. Контракт Едерсона з Аталантою чинний до літа 2027 року.

Взимку серйозний інтерес до бразильця проявляв Атлетіко Мадрид, який намагався підписати його навіть в останні дні січня після трансферу Адемоли Лукмана. Втім, угода тоді не відбулася.

У поточному сезоні Едерсон провів 33 матчі за Аталанту в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. За даними Transfermarkt, орієнтовна вартість гравця становить близько 40 мільйонів євро.

Поки що Манчестер Юнайтед обмежується збором інформації, однак інтерес клубу свідчить про те, що Едерсон залишається одним із пріоритетних варіантів для посилення складу в майбутньому.