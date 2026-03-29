Американці вирішили одразу братись до роботи.
29 березня 2026, 09:34
Бразильський опорний півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Каземіро раніше оголосив про свій відхід із клубу після завершення поточної кампанії.
І допоки у фанатів "Червоних дияволів" відбувається підготовка до прощання з 34-річним виконавцем, інші клуби активно намагаються пов’язати його майбутнє з власною історією.
У цьому випадку треба діяти рішуче та швидко — у цьому був переконаний американський Інтер Маямі, коли першим запропонував контракт Каземіро.
Тепер час вирішувати власне футболісту — у ЗМІ наявна інформація, що наступні контракти з іншими колективами можуть принести значно більше принести футболісту у фінансовому плані.
У цьому сезоні на рахунку Каземіро сім голів та два асисти в 30 матчах.