Англія

Керівництво лондонського клубу розглядає неочікуваного кандидата для порятунку команди від вильоту з Прем'єр-ліги — фахівець не тренував майже 20 років.

Лондонський Тоттенгем може піти на безпрецедентний та дуже емоційний крок у пошуках нового головного тренера після провалу з Ігорем Тудором. За інформацією The Daily Mail, керівництво шпор серйозно розглядає кандидатуру 68-річного Ґленна Годдла — однієї з найвидатніших легенд в історії клубу.

Після того, як хорватський спеціаліст залишив команду, пропрацювавши лише 44 дні (і здобувши всього 1 очко у 5 матчах АПЛ), клуб опинився у критичній ситуації — лондонців відділяє від зони вильоту лише один бал.

Боси Тоттенгема відчайдушно шукають людину, яка розуміє "ДНК клубу". Годдл, який вже очолював шпор у період з 2001 по 2003 роки, висловив готовність прийти на допомогу своїй колишній команді у цей скрутний час.

Такий крок виглядає величезним ризиком, адже Годдл не займав офіційних тренерських посад з моменту свого відходу з Вулвергемптона у 2006 році. Проте для вболівальників він залишається культовою та надзвичайно шанованою фігурою.

Поки Годдл вважається романтичним варіантом, клуб паралельно вивчає інші опції. Шон Дайч дистанціювався від цієї посади, а Роберто Де Дзербі не бажає братися за новий проєкт посеред сезону. Серед потенційних тимчасових рішень також називають колишніх наставників клубу Гаррі Реднаппа та Тіма Шервуда.

Стратегія керівництва полягає в тому, щоб знайти короткостроковий варіант порятунку, оскільки влітку вони сподіваються повернути на місток Маурісіо Почеттіно. Тим часом, поки тривають пошуки вже четвертого наставника за останній рік, тренувальним процесом керуватиме Бруно Салтор.

У Тоттенгема залишається лише 7 турів на порятунок прописки в еліті, а наступний надважливий виїзд чекає на команду 12 квітня — гра проти Сандерленда.