Англія

Лондонський клуб оголосив про розірвання контракту з хорватським фахівцем за обопільною згодою сторін.

Тоттенгем Готспур офіційно підтвердив, що Ігор Тудор більше не є головним тренером команди.

У заяві, опублікованій на офіційній сторінці клубу, зазначається, що рішення про розставання було прийнято за обопільною згодою. Разом із Тудором клуб також покинули його асистенти — тренер воротарів Томіслав Рогич та тренер із фізичної підготовки Ріккардо Раньяччі.

"Ми дякуємо Ігорю, Томіславу та Ріккардо за їхні зусилля протягом останніх шести тижнів, під час яких вони працювали не покладаючи рук. Ми також висловлюємо співчуття у зв'язку з втратою, яку нещодавно переніс Ігор, і надсилаємо нашу підтримку йому та його родині в цей важкий час", — йдеться в офіційному повідомленні шпор.

Ігор Тудор очолив Тоттенгем лише півтора місяця тому, замінивши на цій посаді Томаса Франка. Хорват був призначений 14 лютого 2026 року в надії на те, що він зможе покращити результати команди в кінцівці сезону. Однак цей короткий період виявився вкрай невдалим.

Під керівництвом Тудора лондонці провели лише сім матчів, з яких здобули лише одну перемогу, один раз зіграли внічию та зазнали п'яти поразок. Остання поразка від Ноттінгем Форест з рахунком 0:3, схоже, стала останньою краплею для керівництва клубу.

Клуб вже розпочав пошуки нового наставника і обіцяє надати оновлену інформацію щодо цього найближчим часом. Наразі шпори перебувають у вкрай непростому турнірному становищі, знаходячись всього в одному пункті від зони вильоту.