20-річний півзахисник навряд чи залишиться в лондонському клубі, якщо "шпори" не зможуть зберегти прописку в еліті.

Півзахисник Тоттенгема Арчі Грей піде, якщо "шпори" вилетять у Чемпіоншип за підсумками поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, у разі пониження в класі практично гарантований трансфер Грея в Астон Віллу. Однак зазначається, що за ситуацією також стежать Манчестер Юнайтед та Челсі. Потенційна сума угоди оцінюється в 51–63 млн євро.

Тоттенгем придбав Грея у 2024 році, виплативши Лідсу 41 млн євро. У сезоні-2025/26 хавбек з'явився на полі у 32 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, відзначився двома голами та записав на свій рахунок три результативні передачі.

