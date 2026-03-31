Іспанія

Лондонський клуб вважає іспанця ключовим гравцем попри інтерес з боку мадридців.

Атлетіко Мадрид активно працює над підсиленням позиції лівого захисника та звернув увагу на гравця Челсі Марка Кукурелью. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, іспанський клуб розглядає 27-річного футболіста як пріоритетну ціль на трансферному ринку. Втім, у Челсі не мають наміру продавати захисника, який залишається важливою частиною команди.

Окрім Кукурельї, Атлетіко також вивчає альтернативні варіанти для підсилення флангу оборони. Серед кандидатів називаються Карлос Ромеро, який виступає за Еспаньйол на правах оренди з Вільярреала, Максиміліано Араухо зі Спортінга, Натаніель Браун з Айнтрахта та Хоакін Сейс із Брюгге.

У поточному сезоні Кукурелья провів 27 матчів у рамках АПЛ у складі Челсі, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами. Атлетіко продовжує пошуки оптимального варіанту, однак саме іспанець залишається головною ціллю мадридців.

Нагадаємо, раніше Марк Кукурелья розкритикував керівництво Челсі через звільнення Енцо Марески з посади головного тренера.