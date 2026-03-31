Українці вирішили питання відбірного циклу ще у минулому турі.

Збірна України U-19 у заключному турі еліт-раунду кваліфікації Євро-2026 поділила очки з Румунією.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Румуни відкрили рахунок на 26 хвилині, коли Міхай Тома отримав чудову передачу з центру поля у штрафному майданчику та точно пробив у дальній кут воріт.

Цифри на табло зрівняв Олександр Каменський, який на 85 хвилині отримав пас у штрафному майданчику від Костянтина Губенко і спокійно відправив м'яч у сітку воріт.

Також зазначимо, що з 60 хвилини румунська команда грала в меншості після вилучення Ефраїма Бьодьо.

Румунія (U-19) — Україна (U-19) 1:1

Голи: Тома, 26 — Каменський, 85.

Румунія (U-19): Рекешан, Гашпар (Котор, 84), Уркан, Фотін, Сенчуку, Петкулеску, Бьодьо, Пирву (к) (Вереш, 58), Нечулеску (Гера, 58), Стоян (Бошняг, 58), Тома (Мойса, 71).

Україна (U-19): Марченко, Губенко, Шерстюк, Дігтярь (к), Калюжний, Пліш, Тютюнов (Сорока, 46), Оличенко (Кокодиняк, 80), Бойко (Єсін, 66), Ухань (Каменський, 46), Боданов (Попов, 46).

Попередження: Стоян, Вереш.

Вилучення: Бьодьо, 60 (пряма червона).

Після трьох турів Україна U-19 набрала сім очок і посіла перше місце у групі, випередивши Північну Ірландію (4) та Казахстан (3). Останнє місце зайняла Румунія (2).

Фінальний турнір Євро-2026 пройде в Уельсі з 28 червня до 11 липня 2026 року.