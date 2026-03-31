Команда Унаї Мельгоси зберігає шанси на друге місце у відбірковій групі.

Молодіжна збірна України U-21 у матчі відбірного циклу Євро-2027 здобула перемогу над Угорщиною з рахунком 2:0.

Команда Унаї Мельгоси відкрила рахунок у матчі на 26 хвилині, коли Олександр Піщур головою замкнув навісну передачу Іллі Крупського з правого флангу.

Потім у середині другого тайму, на 69 хвилині, Данило Кревсун відібрав м'яч у центрі поля та віддав його Геннадію Синчуку, який самостійно добіг до штрафного майданчика і точно пробив у дальній кут воріт угорців.

І все ж таки угорці відіграли один м'яч, коли на п'ятій компенсованій хвилині Едін Молнар замкнув передачу в штрафному майданчику від Чанада-Вільмоша Денеша.

Після п'яти матчів Туреччина (11) очолює групу, випереджаючи Хорватію (чотири гри – десять балів), Україну (6 – 8), Угорщину (5 – 3) та Литву (6 – 2).