Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 14 квітня 2026 року.

Французький Парі Сен-Жермен обіграв англійський Ліверпуль у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Команда Арне Слота вдома мала відіграти два м’ячі відставання, але за помітного покращення у власній грі все одно не змогла розпечатати чужі ворота, хоча гольові моменти в неї для цього були.

Натомість колектив Луїса Енріке витримав тиск упродовж зустрічі, і закрив у підсумку дуель ще двома голами наприкінці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — ПСЖ у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ліверпуль — ПСЖ 0:2 (перший матч — 2:0)

Голи: Дембеле, 73, 90+2

Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг (Гомес, 46, Нгумоа, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 74) — Собослаї, Вірц, Екітіке (Салах, 30) — Ісак (Гакпо, 46).

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 38) — Заїр-Емері (Бералдо, 81), Вітінья, Невеш — Дуе (Баркола, 52), Дембеле, Кварацхелія.

Попередження: Мак Аллістер, Конате