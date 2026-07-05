Англія

Гравець провів пів року в клубі на правах оренди.

Англійський нападник нігерійського походження Тайрік Джордж свого часу завершив підготовку до "дорослого" футболу в лавах юнацьких та молодіжних команд лондонського Челсі, але належної ігрової практики за основний склад "синіх" не отримав.

Саме тому останні пів року минулого сезону 20-річний виконавець провів у Евертоні на правах оренди, і досвіду участі в 11 матчах у футболці "ірисок" гравцю вистачило, щоб наполягати на повноцінному трансфері.

Далі справа була лише за клубами, однак оскільки поміж Евертоном та Челсі гарні ділові відносини, то за 21 млн євро + 7 млн євро бонусів + 15% від наступного продажу на користь "пенсіонерів" цю угоду було швидко закрито.

Найближчим часом гравець підпише довготривалий контракт.