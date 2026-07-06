Англія

Австрійський фахівець очолив англійський клуб після успішних сезонів у європейському та англійському футболі.

Ноттінгем Форест оголосив про призначення Олівера Гласнера на посаду головного тренера команди. Австрієць розпочинає новий етап кар'єри, очоливши клуб перед стартом нового сезону.

У Форесті підкреслили, що Гласнер заслужив репутацію одного з найсильніших європейських тренерів завдяки вмінню розвивати футболістів, будувати атакувальні команди та досягати результатів на найвищому рівні. У клубі переконані, що його тактичний підхід і переможний досвід допоможуть реалізувати амбітні плани.

До переїзду в Ноттінгем австрієць став лише третім наставником в історії, який вигравав і Лігу Європи УЄФА, і Лігу конференцій УЄФА. Також він здобував трофеї в англійському футболі.

Під керівництвом Гласнера Вольфсбург вийшов до Ліги чемпіонів, а Айнтрахт Франкфурт у сезоні-2021/22 став переможцем Ліги Європи, завоювавши перший європейський титул клубу за понад 40 років.

Останнім місцем роботи спеціаліста був Крістал Пелес, з яким він уже у своєму першому повному сезоні виграв Кубок Англії, згодом — Суперкубок Англії, а наступного року привів команду до перемоги в Лізі конференцій. Саме після цих успіхів Гласнер отримав запрошення очолити Ноттінгем Форест.