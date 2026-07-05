Англія

Джейдон Ентоні може змінити клуб цього літа.

Півзахисник Бернлі Джейдон Ентоні може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та залишитися в англійській Прембер-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 26-річного англійця, за якого "бджоли" заплатять близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23,3 млн євро).

Також зазначається, що Джейдон підпише п'ятирічний контракт із клубом, де виступає українець Єгор Ярмолюк.

Минулого сезону Ентоні провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд продовжив контракт із Кайоде.