Англія

Сороки вже ознайомилися з умовами трансферу, однак офіційні переговори між клубами ще не розпочалися.

Ньюкасл уважно стежить за півзахисником Фрайбурга Йоганом Манзамбі. За інформацією Флоріана Плеттенберга, англійський клуб високо оцінює 20-річного швейцарця та вже отримав деталі щодо потенційного трансферу.

Раніше повідомлялось, що німецький клуб готовий відпустити швейцарця тільки за 40 млн євро, або більше.



Але, після яскравих виступів Манзамбі на чемпіонаті світу-2026 німецький клуб значно підвищив свої фінансові вимоги. За даними джерела, Фрайбург розраховує отримати за одного зі своїх лідерів до 60 мільйонів євро.



Водночас Ньюкасл не єдиний претендент на швейцарського хавбека. За розвитком ситуації також уважно стежать кілька інших європейських топклубів.



За минулий сезон футболіст зіграв 47 матчів, де відзначився 7 голами та віддав 6 гольових передач.