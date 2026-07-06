Англія

Важка травма Угарте на ЧС-2026 та програні конкурентам угоди залишають команду Майкла Карріка практично без гравців центру поля напередодні старту передсезонної підготовки.

Літнє трансферне вікно перетворилося на справжнє випробування для Манчестер Юнайтед. Після завершення контракту Каземіро 30 червня, керівництво клубу планувало масштабну перебудову центральної лінії. Проте серія непередбачуваних подій змусила Червоних дияволів кардинально змінювати стратегію. Крах початкових планів та епідемія травм

Головним ударом стала ситуація з Мануелем Угарте. Під час матчу чемпіонату світу за збірну Уругваю проти Іспанії 25-річний півзахисник отримав важке пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна. Ця травма виводить його з гри щонайменше до кінця 2026 року, що автоматично скасовує будь-які плани щодо його продажу. Таким чином, Коббі Майну залишився єдиним стабільним гравцем центру поля з минулого сезону.

Невдачі на трансферному ринку Намагаючись знайти заміну, манкуніанці зіткнулися з жорсткою конкуренцією та фінансовими перешкодами:

Елліот Андерсон: Головна ціль Юнайтед перейшла до Манчестер Сіті 25 червня за рекордні 116 мільйонів фунтів стерлінгів.

Матеуш Фернандеш: Тоттенгем перехопив португальця з Вест Гема за 85 мільйонів фунтів. Юнайтед відмовився від торгів, побоюючись, що лондонці підвищать ціну до неприйнятних 90 мільйонів.

Едерсон: Трансфер гравця Аталанти за 35 мільйонів фунтів узгоджено, але медичний огляд відкладено через його участь у матчах збірної Бразилії.

Коли команда повернеться до тренувань 9 липня, у розпорядженні Майкла Карріка з гравців основи буде лише Мейсон Маунт, який має більш атакувальний профіль.

У перших товариських матчах, починаючи з гри проти Рексема 18 липня в Гельсінкі, тренерському штабу доведеться покладатися виключно на молодь з академії. Доступний резерв команди: Тобі Колльєр Ден Гор Джек та Тайлер Флетчери Джейкоб Девані Джек Мурхаус, Джейс Фіцджеральд, Секу Коне та Джим Туейтс.

Керівництво очікує, що до старту серйозних спарингів (зокрема проти Атлетіко 1 серпня) проблема з півзахистом буде вирішена.

Наразі скаути Манчестер Юнайтед розглядають кілька альтернативних варіантів для підсилення опорної зони:

Алекс Скотт (Борнмут): 22-річний футболіст наразі виглядає головною ціллю клубу. Однак ситуація складна: Борнмут категорично не бажає продавати гравця і прагне укласти з ним новий довгостроковий контракт. Крім того, серйозну конкуренцію в боротьбі за нього складає лондонський Арсенал.

Тайлер Адамс (Борнмут): На відміну від свого одноклубника, Адамс може бути доступний для трансферу. Очікується, що його вартість складе від 40 до 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Це ключовий гравець з величезним досвідом, проте певні побоювання викликає його історія серйозних травм коліна та спини.

Андрій Сантос (Челсі): За ігровим профілем він нагадує Каземіро, хоч і має значно менше досвіду. Вважається, що оточення гравця відкрите до переговорів щодо переходу, а орієнтовна вартість трансферу може сягнути близько 50 мільйонів фунтів.

Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд): Це ім'я часто фігурує у списках скаутів. Гравець добре знайомий спортивному директору Юнайтед Джейсону Вілкоксу по академії Манчестер Сіті. Проте в березні він підписав новий контракт з німецьким клубом, і наразі активних дій щодо його переходу не ведеться.

Орельєн Чуамені (Реал Мадрид): Найбільш привабливий, але й найскладніший варіант. Його перехід вимагатиме величезної зарплати, що суперечить політиці співвласника клубу сера Джима Реткліффа щодо скорочення витрат. До того ж поточні відчуття всередині клубу свідчать про те, що новий тренер мадридців Жозе Моурінью залишить француза на Бернабеу.

Карлос Балеба (Брайтон): Інтерес Юнайтед до камерунця дещо охолов. Попри те, що вся підготовча робота щодо його трансферу була проведена ще минулого літа, фінансові вимоги Брайтона залишаються незмінними — сума трансферу оцінюється у понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.