Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На тлі суддівських скандалів, що супроводжують збірну Аргентини на турнірі, суддівство принципового поєдинку довірили досвідченій бригаді з США.

Американський рефері Ісмаїл Елфат отримав призначення на один із найочікуваніших матчів Чемпіонату світу — півфінальне протистояння між збірними Англії та Аргентини, яке відбудеться цієї середи на стадіоні Мерседес-Бенц. Допомагатимуть 44-річному головному арбітру його співвітчизники — лайнсмени Корі Паркер та Кайл Аткінс.

Елфат став уже другим представником зони КОНКАКАФ, який працюватиме на стадії півфіналів цього мундіалю. Раніше сальвадорець Іван Бартон отримав призначення на вівторковий матч Франція — Іспанія в Арлінгтоні.

Для Ісмаїла Елфата це буде вже четвертий матч на поточному турнірі. Раніше він обслуговував такі поєдинки: Японія — Нідерланди, Уругвай — Іспанія та Бразилія — Норвегія. За три попередні гри американський рефері показав шість жовтих карток та одну червону (вилучивши уругвайця Агустіна Каноббіо).

Зустріч Англії та Аргентини — це завжди більше, ніж просто футбол. Команди зіграють між собою вперше з 2005 року, а в рамках Чемпіонатів світу їхні шляхи не перетиналися з 2002 року. Попередні дуелі цих збірних назавжди увійшли в історію через гучні скандали: від легендарної "Руки Бога" Дієго Марадони у 1986-му до вилучення Девіда Бекхема за фол проти Дієго Сімеоне у 1998-му.

Цього року додаткової напруги додає і шлях збірної Аргентини до півфіналу, який супроводжувався низкою суперечливих суддівських рішень та втручань системи VAR: У першому матчі турніру Ліонель Мессі уникнув потенційної червоної картки за фол проти алжирця Айсси Манді.

1/8 фіналу: Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан скаржився на несправедливість після того, як VAR скасував гол його команди (єгиптяни поступилися 2:3). У поєдинку проти Швейцарії (перемога Аргентини 3:1 у додатковий час) система VAR знову зіграла ключову роль — арбітри скасували попередження аргентинцю Леандро Паредесу, натомість показавши картку швейцарцю Бреелю Емболо.

Чи обійдеться без суперечок цього разу, стане відомо вже у середу, коли пролунає стартовий свисток Ісмаїла Елфата.