Головний тренер збірної Франції уникнув зайвого тиску на свою команду, засипаючи суперника компліментами.
Дідьє Дешам Getty Images
14 липня 2026, 07:23
Напередодні півфінального протистояння чемпіонату світу головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив зіграти на випередження. На пресконференції наставник грайливо відхилив усі припущення про те, що його команда є головним фаворитом турніру.
Натомість він зосередив усю увагу преси на потужності збірної Іспанії. Дешам не приховував свого захоплення грою майбутніх опонентів, особливо відзначивши їхній баланс на полі:
"Вони можуть дуже добре атакувати та захищатися. Вони пропустили лише один гол. Луїс де ла Фуенте і я знаємо, як добре захищатися, але з огляду на рівень атаки обох команд, ми можемо вважати, що це буде видовищна гра", — наголосив керманич Ле бле.
Єдиною осічкою іспанців на турнірі стала нульова нічия проти Кабо-Верде у стартовому матчі, де команда грала без зіркового Ламіна Ямаля. Проте французький фахівець закликає не робити з цього висновків.
"Якщо ви бачили, що Іспанія зробила в першому матчі проти Кабо-Верде, забудьте про це. У решті матчів Іспанія підтвердила, що є фаворитом", — безапеляційно заявив Дешам.
Віддаючи статус фаворита супернику, тренер французів не втратив нагоди застосувати класичний психологічний прийом — перекласти тягар очікувань на плечі свого іспанського візаві.
"Я не хочу створювати додаткового тиску на Луїса та його команду. Він чудово знає, що люди багато чого очікують від їхньої команди", — жартома додав тренер.
Хоча Дідьє скромно відводить своїй команді роль другого плану, статистика доводить, що на полі зустрінуться дві абсолютно рівні топкоманди:
Підопічні Дешама лідирують за різницею забитих і пропущених голів (+2,3 за матч) та показником очікуваних голів xG (+1,7). Іспанці дійсно є еталоном захисту (лише 1 пропущений м'яч у шести матчах) і посідають друге місце на турнірі за кількістю спроб ударів (5,8 за матч).
Чи спрацює медійний хід Дідьє Дешама зі зняттям напруги зі своїх гравців, уболівальники дізнаються вже у вівторок. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переможець європейського дербі зустрінеться у неділю в Нью-Джерсі з сильнішим у парі Англія — Аргентина.