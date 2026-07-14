Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Франції уникнув зайвого тиску на свою команду, засипаючи суперника компліментами.

Напередодні півфінального протистояння чемпіонату світу головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив зіграти на випередження. На пресконференції наставник грайливо відхилив усі припущення про те, що його команда є головним фаворитом турніру.

Натомість він зосередив усю увагу преси на потужності збірної Іспанії. Дешам не приховував свого захоплення грою майбутніх опонентів, особливо відзначивши їхній баланс на полі:

"Вони можуть дуже добре атакувати та захищатися. Вони пропустили лише один гол. Луїс де ла Фуенте і я знаємо, як добре захищатися, але з огляду на рівень атаки обох команд, ми можемо вважати, що це буде видовищна гра", — наголосив керманич Ле бле.

Єдиною осічкою іспанців на турнірі стала нульова нічия проти Кабо-Верде у стартовому матчі, де команда грала без зіркового Ламіна Ямаля. Проте французький фахівець закликає не робити з цього висновків.

"Якщо ви бачили, що Іспанія зробила в першому матчі проти Кабо-Верде, забудьте про це. У решті матчів Іспанія підтвердила, що є фаворитом", — безапеляційно заявив Дешам.

Віддаючи статус фаворита супернику, тренер французів не втратив нагоди застосувати класичний психологічний прийом — перекласти тягар очікувань на плечі свого іспанського візаві.

"Я не хочу створювати додаткового тиску на Луїса та його команду. Він чудово знає, що люди багато чого очікують від їхньої команди", — жартома додав тренер.

Хоча Дідьє скромно відводить своїй команді роль другого плану, статистика доводить, що на полі зустрінуться дві абсолютно рівні топкоманди:

Підопічні Дешама лідирують за різницею забитих і пропущених голів (+2,3 за матч) та показником очікуваних голів xG (+1,7). Іспанці дійсно є еталоном захисту (лише 1 пропущений м'яч у шести матчах) і посідають друге місце на турнірі за кількістю спроб ударів (5,8 за матч).

Чи спрацює медійний хід Дідьє Дешама зі зняттям напруги зі своїх гравців, уболівальники дізнаються вже у вівторок. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переможець європейського дербі зустрінеться у неділю в Нью-Джерсі з сильнішим у парі Англія — Аргентина.