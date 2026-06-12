Англія

Лондонський клуб може втратити 19-річного таланта на тлі інтересу "чайок".

Брайтон зробив пропозицію у розмірі 30 мільйонів фунтів стерлінгів за 19-річного центрального захисника Тоттенгема Луку Вушковича.

Як повідомляють англійські ЗМІ, хорватський оборонець є однією з ключових трансферних цілей головного тренера Брайтона Фабіана Гюрцелера, який прагне посилити склад після виходу команди на євроарену.

Вушкович привернув увагу завдяки виступам в оренді за Гамбург, де провів 28 матчів у Бундеслізі та забив шість голів.

Повідомляється, що сам футболіст відкритий до переходу на південне узбережжя Англії, вважаючи Брайтон ідеальним клубом для подальшого розвитку.

Ця ситуація також пов’язана з іншими трансферними переговорами між клубами. Брайтон раніше відхилив дві пропозиції Тоттенгема щодо нідерландського захисника Яна-Пауля ван Геке, якого клуб оцінює приблизно у 70 мільйонів фунтів.