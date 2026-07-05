Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 5 липня 2026 року.
Парагвай — Франція, Getty Images
05 липня 2026, 07:42
Національні збірні Парагваю та Франції зустрічались поміж собою в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Філадельфії.
Команда Густаво Альфаро до традиційного захисного стилю цього разу додала ще й надзвичайно жорсткий рівень боротьби, що разом із спекотною погодою створювало проблеми для колективу Дідьє Дешама.
Однак "Les Bleus" і в цьому випадку змогли досягти свого, скориставшись подарунком суперників у вигляді пенальті в другому таймі, а от запропонувати щось у відповідь "гуарані" вже не спромоглись.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Парагвай — Франція:
Парагвай — Франція 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (пен.)
Парагвай: Хіль — Касерес, Веласкес, Г. Гомес (Маурісіо, 71), Альдерете (Канале, 58), Алонсо — Д. Гомес, Кубас, Галарса, Альмірон (Авалос, 72) — Енсісо (Кабальєро, 61).
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Коне, Рабьо — Дембеле (Шеркі, 84), Олісе, Баркола (Дуе, 61) — Мбаппе.
Попередження: Баркола, Коне, Олісе