Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 5 липня 2026 року.

Національні збірні Парагваю та Франції зустрічались поміж собою в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Філадельфії.

Команда Густаво Альфаро до традиційного захисного стилю цього разу додала ще й надзвичайно жорсткий рівень боротьби, що разом із спекотною погодою створювало проблеми для колективу Дідьє Дешама.

Однак "Les Bleus" і в цьому випадку змогли досягти свого, скориставшись подарунком суперників у вигляді пенальті в другому таймі, а от запропонувати щось у відповідь "гуарані" вже не спромоглись.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Парагвай — Франція:

Парагвай — Франція 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Парагвай: Хіль — Касерес, Веласкес, Г. Гомес (Маурісіо, 71), Альдерете (Канале, 58), Алонсо — Д. Гомес, Кубас, Галарса, Альмірон (Авалос, 72) — Енсісо (Кабальєро, 61).

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Коне, Рабьо — Дембеле (Шеркі, 84), Олісе, Баркола (Дуе, 61) — Мбаппе.



Попередження: Баркола, Коне, Олісе