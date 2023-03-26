Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Виклик для Сашка від колишнього одноклубника.

Захисник збірної Англії та Манчестер Сіті Джон Стоунз поділився думками напередодні матчу відбору до Євро-2024 проти України.

"Я дуже поважаю Зінченка. Ми досі спілкуємося. Нелегко йти з клубу та все ще залишатися на зв'язку, але він це зробив.

Ми все ще жартуємо. У нас, напевно, буде якийсь жарт в тунелі – але як тільки прозвучить свисток, кожному з нас захочеться виграти. Я точно хочу перемогти Зінченка", — сказав Стоунз.

І Стоунз, і Зінченко потрапили до стартового складу своїх команд. Стартовий свисток у матчі Англія – Україна пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.