Важливі слова легенди українського футболу.
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
26 березня 2023, 18:17
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу відбору на Євро-2024 Англія — Україна.
"Сьогодні збірна України проводить першу і дуже важливу гру проти збірної Англії у кваліфікації чемпіонату Європи.
Хочу побажати хлопцям успіхів. Будемо вболівати за Україну. Слава Україні", — сказав Шевченко у своєму Instagram.
Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.