Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Важливі слова легенди українського футболу.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу відбору на Євро-2024 Англія — Україна.

"Сьогодні збірна України проводить першу і дуже важливу гру проти збірної Англії у кваліфікації чемпіонату Європи.

Хочу побажати хлопцям успіхів. Будемо вболівати за Україну. Слава Україні", — сказав Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.