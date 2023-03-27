Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст оцінив поєдинок у кваліфікації до ЧЄ-2024.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував поєдинок проти Англії у кваліфікації до Євро-2024 — 0:2.

"Звичайно, розуміли, що Англія, напевно, у ТОП-3 збірних у світі, буде важко проти неї грати на Вемблі. Складна гра, але у нас був план на неї. Ми хотіли контролювати м'яч, на скільки це можливо. Так, це було дуже важко, але нам потрібно було грати на наших сильних якостях — гра з м'ячем.

Щось не виходило, але мені здається, що сьогодні ми виклались на сто відсотків. Англія показала свою майстерність і забила два неймовірні голи. Мені Роман Яремчук у першому таймі відкотив м'яч, я хотів пробити, але там було багато суперників — удар не вийшов, його заблокували.

Я грав на такому рівні тільки у Лізі чемпіонів. За національну збірну ще не грав, і це для мене новий виклик. Сильний центр поля в Англії, фізично сильна команда. Потрібно було швидко працювати з м'ячем. Але ми з піднятою головою рухаємось далі. Працюємо, бачимо, куди нам треба прагнути та прогресуємо", — сказав Судаков.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.