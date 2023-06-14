Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Незабаром команда Сергія Реброва розпочне матчі відбірного циклу Євро-2024.

Наступний день після товариської гри з Німеччиною (3:3) збірна України розпочала з проведення фото та відеосесій. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Потім увечері підопічні Сергія Реброва провели відновлювальне тренування на стадіоні футбольного центру Вердеру.

Команда була поділена на дві групи. Гравці стартового складу провели пробіжку, після чого за власним бажанням зіграли у тенісбол. Друга частина гравців провела повноцінне заняття на футбольному полі.

У середу, 14 червня, українці проведуть заключне тренування у Бремені, після чого після обіду залишать готель та вирушать до аеропорту. Виліт у Скоп'є заплановано на 16:30 за центральноєвропейським часом.

У столиці Північної Македонії "синьо-жовті" розмістяться у готелі Aleksandra Palace, а наступного дня, 15 червня, проведуть офіційне тренування на полі стадіону Тоше Проеський.

Перед тренуванням заплановано традиційну прес-конференцію головного тренера та одного з гравців збірної.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Едуард Соболь (Страсбур), Сергій Кривцов (Інтер Маямі).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Марсель), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Данило Ігнатенко (Бордо), Владислав Кочергін (Ракув).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Владислав Ванат (Динамо Київ), Назарій Русин (Зоря).

Нагадаємо, матч між збірними Північної Македонії та України відбудеться у п'ятницю, 16 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.