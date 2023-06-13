Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Агон Елезі поділився своїми думками напередодні матчу з Україною.

Півзахисник збірної Північної Македонії Агон Елезі прокоментував майбутній матч відбору Євро-2024 проти України.

"Енергія на тренуваннях знаходиться на високому рівні, незважаючи на те, що зараз кінець сезону. Це доказ того, наскільки ми мотивовані, наскільки здорова та позитивна атмосфера в колективі. Ми маємо бути позитивними та вірити у перемогу.

Чекаємо на вкрай сильний матч зі збірною України, у якої новий тренер і, можливо, додатковий імпульс для позитивного результату.

Повинен сказати, що ми добре тренуємося, почуваємося добре. Все це потрібно перенести в гру.

Ми розуміємо, що на нас чекає, Україна – це якісна команда, і матч буде непростим, але ми готові. Все можливо, і ми зробимо все, що залежить від нас. Сподіваємось на позитивний результат", — наводить слова Елезі Sport1.

Нагадаємо, матч між збірними Північної Македонії та України відбудеться у п'ятницю, 16 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.