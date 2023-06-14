Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у матчі нашої національної збірної проти Північної Македонії.

У п’ятницю, 16 червня, відбудеться контрольний матч між збірними Північної Македонії та України. Гра пройде в Скоп’є на Національній арені Тоше Проескі.

Північна Македонія — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Для збірної України ця гра стане одним із двох великих викликів у червневій частині відбору до чемпіонату Європи-2024. Трохи пізніше, 19 червня, "синьо-жовті" гратимуть проти Мальти.

Букмекери вірять у перемогу України. На тріумф "синьо-жовтих" виставлено коефіцієнт — 2,07. Перемога Північної Македонії оцінюється у 4,15. Нічия — 3,55.

До речі, Українці та представники Північної Македонії в своїй історії зустрічались 5 разів: 2 матчі команди провели у відборах на чемпіонат Європи, 2 гри були товариськими й один раз суперники зустрілись на Євро-2020. Україна змогла здолати суперників тричі саме в офіційних іграх і по разу поступилась та зіграла внічию.

Тож на що ставити?

Попри статус фаворита в України, ми очікуємо побачити непростий матч. Не виключено, що командам удасться знайти лише кілька справді гольових моментів.

Пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал голів менше 2,5", що оцінюється коефіцієнтом 1,64.

Також цікавим виглядає варіант із "Обидві заб'ють — Ні". Коефіцієнт цієї події оцінює показником 1,79.

VBET вважає фаворитом збірну Німеччини, коефіцієнт на перемогу німців складає 1.35, тоді як тріумф українців – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.