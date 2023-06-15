Головний тренер македонців — про майбутній матч.
Благоя Мілевські, фото ФФМ
15 червня 2023, 20:19
Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи зіграє на виїзді проти Північної Македонії.
Головний тренер македонців Благоя Мілевські з високо оцінив рівень української збірної, але вірить у свою команду.
"Від футболістів, які вийдуть на поле, ми очікуємо, що вони зроблять усе можливе. Доведеться викладатися на 100%, адже Україна — дуже якісний суперник, як команда, так і індивідуально.
Їхня гра буде відрізнятися від поєдинку з Німеччиною. Гадаю, перш за все, підходом. Але це не означає, що ми не готові. Ми аналізували їхні дії. У них новий тренер, але нам удалося зібрати інформацію.
Головне, що в України дуже великий вибір якісних футболістів. Ми маємо виступити на найвищому рівні, якщо бажаємо досягти позитивного результату", — наводить слова Мілевські ФФМ.
Матч Північна Македонія — Україна пройде 16 червня о 21:45. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція.
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