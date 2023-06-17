Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер збірної — про перемогу над македонцями.

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 грала на виїзді проти Північної Македонії та здобула героїчну перемогу.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров залишився задоволеним тим, що бачив на полі справжню команду.

"Дуже важлива і важка гра. Ми не мали достатньо часу, щоб підготуватися, але я вдячний гравцям. Після першого тайму ми показали інший рівень гри. Дуже важливі три очка. Будемо готуватися до Мальти.

Що було в першому таймі: Я вважаю, що не тільки ми спали. Я вважаю, що Північна Македонія діяла дуже якісно. В них дуже серйозний склад, досвідчені гравці. В них нема жодного гравця до 21 року. Ця команда в першому таймі контролювала гру, але як я вже казав я вдячний хлопцям, що після першого тайму ми перебудували гру. Гол Забарного був дуже важливим, після нього ми вже були впевнені у своїх силах.

Чи не була зайвою гра з німцями? Якщо дивитись на перший тайм, то ця гра була зайвою, але для України вона була важливою. Я вдячний Німеччині, яка допомогла нам з цією грою. Дивлячись на результат, я вважаю, що ця гра була не зайвою.

Що допомогло змінити хід гри? Я вважаю, що хід гри почав змінюватись не після 55 хвилини, а після 45, коли ми почали діяти більш інтенсивно. Дуже важливим був гол, після якого ми повірили у свої сили, дуже важливою була перерва, де гравці переосмислили, що робити у другому таймі на полі й вирвали перемогу.

Просили Коноплю підключатись до атаки, але я вважаю, що він не тільки забив гол, а і впевнено зіграв в обороні. Він сьогодні один з героїв матчу.

Чому замінили Довбика і Тимчика? Бо вони не увійшли в гру, не було інтенсивності. Це нормально, коли гравець не входить в гру. Важливо вчасно його поміняти. Вважаю, що в наступних матчах вони будуть діяти більш інтенсивно.

Що конкретно порадив гравцям під час перерви? Змінити темп гри. Північна Македонія тримала високий темп гри, ми повинні були грати принаймні в такому ж темпі, були й інші поради, але я вважаю, що ця найважливіша.

Результативні помилки Матвієнка? Подивимось, чи це випадковість, я вирішив виставити такий склад і ми перемогли. Усі помиляються, але дуже важливо, щоб команда допомагала і виправдовувала ці помилки. Я вважаю, що не треба говорити про окремих гравців. Команда перемогла, ми пропускали, ми забивали, але дуже важливо, що сьогодні була команда", — сказав Ребров на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков та Мудрик — найкращі у матчі проти Північної Македонії за оцінками статистичних порталів.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу команди Реброва складає 2.07, тоді як тріумф македонців – 4.15. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.