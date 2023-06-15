Керманич "синьо-жовтих" дав інтерв'ю напередодні гри.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, ФОТО УАФ
15 червня 2023, 19:18
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів на прес-конференції напередодні гри проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.
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"Ця команда вибила Італію в плей-оф на чемпіонаті світу, перемогла Німеччину на виїзді. Тому ми поважаємо суперника, але ми повинні думати про свою гру.
Завтра дуже важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати помилки, які ми зробили в матчі з Німеччиною та грати у свій футбол".
Про те, коли Мудрик, Судаков і Трубін поїдуть до збірної U-21:
"Ми будемо використовувати гравців у двох матчах, тому ми подивимось після матчу з Мальтою.
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Стосовно Забарного, то Ілля сам вирішує це питання. Я не проти, щоб він грав за молодіжну збірну. Це питання між гравцем і тренером молодіжної збірної".
Про фаворита зустрічі:
"Я не вважаю, що ми фаворити. Ми граємо на виїзді, ми граємо проти міцної команди, яка показала це у останніх матчах. Ми повинні бути сконцентрованими, ми повинні показати на полі, що ми фаворити, але зараз я не вважаю, що ми фаворити.
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Завтра буде інша гра ніж з збірною Німеччини.
Ми розуміємо проти кого ми граємо, ми розуміємо силу збірної Північної Македонії, але як я казав, ми повинні розуміти, як ми будемо грати.
Завтра я очікую дуже важкої гри, але я чекаю, що наші гравці готові до такого".
Про стан Мудрика:
"Я розмовляю з кожним гравцем, розмовляв і з Михайлом. Вважаю, що він в стабільному психологічному стані.
Мудрик, як і інші гравці представляє нашу країну. Я вважаю, що усі гравці помиляються, особливо у такому віці. Це нормально, ми будемо підтримувати його і усіх гравців на полі, і це дуже важливо у завтрашній зустрічі".
Сергій Ребров відзначив Ельмаса у складні Північної Македонії:
"Ми розуміємо, що Ельмас дійсно лідер Північної Македонії, але у збірної Північної Македонії багато хороших гравців, які гарно працюють з м'ячем і ми маємо звернути увагу і на них".
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Про кадрові новини:
"Миколенко почувається абсолютно нормально, готується до гри.
У нього є інші проблеми, але це не стосується завтрашнього матчу. Усі хлопці здорові і готуються до завтрашньої гри".
Про нову позицію Циганкова:
"Подивимось, ми дивимось по тренувальному процесу, якщо футболіст може діяти на цій позиції, виконувати вимоги — він там грає.
Я вважаю, що Віктор гарно зіграв на новій позиції, використовував швидкість. Він зіграв декілька матчів у Жироні на цій позиції, грав достатньо вдало. Саме тому ми спробували його на цій позиції", — сказав Сергій Ребров на прес-конференції.
Матч Північна Македонія — Україна пройде 16 червня о 21:45. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція.