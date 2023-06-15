Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич "синьо-жовтих" дав інтерв'ю напередодні гри.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів на прес-конференції напередодні гри проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

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"Ця команда вибила Італію в плей-оф на чемпіонаті світу, перемогла Німеччину на виїзді. Тому ми поважаємо суперника, але ми повинні думати про свою гру.

Завтра дуже важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати помилки, які ми зробили в матчі з Німеччиною та грати у свій футбол".

Про те, коли Мудрик, Судаков і Трубін поїдуть до збірної U-21:

"Ми будемо використовувати гравців у двох матчах, тому ми подивимось після матчу з Мальтою.

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Стосовно Забарного, то Ілля сам вирішує це питання. Я не проти, щоб він грав за молодіжну збірну. Це питання між гравцем і тренером молодіжної збірної".

Про фаворита зустрічі:

"Я не вважаю, що ми фаворити. Ми граємо на виїзді, ми граємо проти міцної команди, яка показала це у останніх матчах. Ми повинні бути сконцентрованими, ми повинні показати на полі, що ми фаворити, але зараз я не вважаю, що ми фаворити.

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Завтра буде інша гра ніж з збірною Німеччини.

Ми розуміємо проти кого ми граємо, ми розуміємо силу збірної Північної Македонії, але як я казав, ми повинні розуміти, як ми будемо грати.

Завтра я очікую дуже важкої гри, але я чекаю, що наші гравці готові до такого".

Про стан Мудрика:

"Я розмовляю з кожним гравцем, розмовляв і з Михайлом. Вважаю, що він в стабільному психологічному стані.

Мудрик, як і інші гравці представляє нашу країну. Я вважаю, що усі гравці помиляються, особливо у такому віці. Це нормально, ми будемо підтримувати його і усіх гравців на полі, і це дуже важливо у завтрашній зустрічі".

Сергій Ребров відзначив Ельмаса у складні Північної Македонії:

"Ми розуміємо, що Ельмас дійсно лідер Північної Македонії, але у збірної Північної Македонії багато хороших гравців, які гарно працюють з м'ячем і ми маємо звернути увагу і на них".

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Про кадрові новини:

"Миколенко почувається абсолютно нормально, готується до гри.

У нього є інші проблеми, але це не стосується завтрашнього матчу. Усі хлопці здорові і готуються до завтрашньої гри".

Про нову позицію Циганкова:

"Подивимось, ми дивимось по тренувальному процесу, якщо футболіст може діяти на цій позиції, виконувати вимоги — він там грає.

Я вважаю, що Віктор гарно зіграв на новій позиції, використовував швидкість. Він зіграв декілька матчів у Жироні на цій позиції, грав достатньо вдало. Саме тому ми спробували його на цій позиції", — сказав Сергій Ребров на прес-конференції.

Матч Північна Македонія — Україна пройде 16 червня о 21:45. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція.