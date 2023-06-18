Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник висловився про камбек збірної України у матчі відбору на ЄВРО-2024.

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 грала на виїзді проти Північної Македонії та здобула героїчну перемогу з рахунком 3:2, програючи після першого тайму у два м'ячі.

Центральний захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний, який забив свій дебютний гол за українську збірну, поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Це важлива перемога, важливі три очки. Я щасливий, що забив перший м'яч за збірну України. Для мене це теж дуже важливо. Я зміг допомогти команді й тому дуже радий. Мені вже прийшло багато привітань — від дружини та рідних. Звісно, це приємно, тож дякую всім за підтримку.

Однак це був важкий матч. Перший тайм ми трохи провалили, але в перерві зібралися в роздягальні й визначили помилки. У результаті вийшли на другий тайм із зовсім іншим настроєм і покращили гру. Почали більше атакувати і спокійно контролювати м'яч.

Звісно, приємно відігратися, поступаючись у два м'ячі, та ще й потім здобути кінцевий успіх. Це важливо для всього нашого народу, який має і силу, і дух. Сподіваюся, що такі перемоги дають надію всім українцям", — цитує слова Іллі Забарного офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Північна Македонія — Україна ви можете на Football.ua.