Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 19 червня 2023, 21:33 Опитування: хто був найкращим гравцем у складі збірної України проти Мальти? Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих". Сергій Кривцов, фото Павла Кубанова 19 червня 2023, 21:33 Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу. Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти мальтійців. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков — найкращий гравець матчу проти Мальти за версією статистичних порталів. Команди Мальта Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте