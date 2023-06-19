Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих".

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти мальтійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков — найкращий гравець матчу проти Мальти за версією статистичних порталів.