Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер відзначився одинадцятим м'ячем у футболці національної команди.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Вирішальний гол забив Віктор Циганков у другому таймі з одинадцятиметрової позначки.

Для нього це вже 11 гол у футболці національної команди. За цим показником він наздогнав Євгена Селезньова.

Циганкову для цього знадобилось 47 матчів, тоді як Селезньову — 58.

1. Шевченко (48)

2. Ярмоленко (45)

3. Коноплянка (21)

4. Сергій Ребров (15)

5. Роман Яремчук (13)

6. Олег Гусєв (13)

7. Сергій Назаренко (12)

8. Віктор Циганков (11)

9. Євген Селезньов (11)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков — найкращий гравець матчу проти Мальти за версією статистичних порталів.