Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер Шахтаря відстояв на нуль.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Для Анатолія Трубіна, що грав зі стартових хвилин, це перший матч у футболці дорослої національної команди без пропущених м'ячів.

Вдалось йому це з сьомої спроби. До цього були матчі проти Казахстану (1:1), Бахрейну (1:1), Шотландії (0:3), Англії (0:2), Німеччини (3:3) та Північної Македонії (2:3).

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео гола та огляд матчу відбіркового етапу до ЄВРО-2023 між збірними України та Мальти.