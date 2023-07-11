Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок з Мальтою пройде 17 жовтня.

Поєдинок групового етапу відбору Євро-2024 між збірними Мальти та України відбудеться у Та-Калі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Матч, запланований на 17 жовтня, пройде на Національному стадіоні, який вміщує близько 17 тисяч глядачів. Це є головний стадіон країни.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе проти Англії, після чого буде Італія. Обидва матчі відбудуться у вересні.

На даний момент Україна набрала шість очок після трьох ігор та посідає друге місце у групі С. На першому місці Англія (4 гри та 12 балів), а трійку замикає Італія (2 матчі та три очки). Далі йдуть Північна Македонія (3) та Мальта (0).