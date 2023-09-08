Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 20:30 за київським часом.

Сьогодні, 8 вересня, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта напередодні матчу відбірного циклу Євро-2024 проти України.

Захід пройде у конференц-залі міського стадіону Вроцлава, який носить назву Тарчинська Арена. Початок о 20:30 за київським часом.

Також зазначимо, що на прес-конференції буде присутній один із гравців національної команди.

До цього відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Нагадаємо, матч Україна – Англія відбудеться завтра, 9 вересня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.