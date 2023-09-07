Українці тренувалися на полі місцевого стадіону у Тшебниці.
УАФ
07 вересня 2023, 22:54
Збірна України перебуває на фінальному етапі підготовки до матчу відбірного циклу Євро-2024 проти Англії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Сьогодні, 7 вересня, підопічні Сергія Реброва тренувалися на стадіоні у Тшебниці, де команда перебувала у повному складі.
Вечірня сесія розпочалася з ігрових вправ для розігріву м’язів, після чого команда виконувала тактичні завдання для відпрацювання ігрової моделі. Також увагу було присвячено й відпрацюванню специфічних елементів гри.
Завтра збірна України проведе фінальне тренування, яке відбудеться відразу після прес-конференції головного тренера Сергія Реброва та одного з гравців команди.
Склад національної збірної України
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Резервний список: Олександр Сваток (Дніпро-1), Арсеній Батагов (Зоря), Данило Сікан (Шахтар).
Нагадаємо, матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.