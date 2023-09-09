Тренер відзначив суперника в матчі відбору на Євро-2024.
Гарет Саутгейт, скрін з ютуб-каналу УАФ
09 вересня 2023, 21:53
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував нічию з Україною (1:1) у відборі на Євро-2024.
"Це була дуже складна для нас гра в тих обставинах, які ми маємо. Ми контролювали м'яч 70% часу після того, як пропустили, але, на жаль, недостатньо добре діяли у фінальній третині й, відповідно, не змогли забити.
Для нас це дуже важливе очко в тих турнірних обставинах, які ми маємо. Ми продовжуємо боротьбу. На сьогодні для нас це одне очко дуже важливе.
Нам було дуже складно. Особливо через пресинг, який ми відчували від України в центрі поля. Вони дуже компактно грали й не давали нам простору для атак. Після нашого голу ми вже діяли в більш зручному стилі. Треба віддати належне Україні, яка провела таку гру. Але у нас є одне очко, ми задоволені", — сказав Саутгейт на пресконференції.
Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.