Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер відзначив суперника в матчі відбору на Євро-2024.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував нічию з Україною (1:1) у відборі на Євро-2024.

"Це була дуже складна для нас гра в тих обставинах, які ми маємо. Ми контролювали м'яч 70% часу після того, як пропустили, але, на жаль, недостатньо добре діяли у фінальній третині й, відповідно, не змогли забити.

Для нас це дуже важливе очко в тих турнірних обставинах, які ми маємо. Ми продовжуємо боротьбу. На сьогодні для нас це одне очко дуже важливе.

Нам було дуже складно. Особливо через пресинг, який ми відчували від України в центрі поля. Вони дуже компактно грали й не давали нам простору для атак. Після нашого голу ми вже діяли в більш зручному стилі. Треба віддати належне Україні, яка провела таку гру. Але у нас є одне очко, ми задоволені", — сказав Саутгейт на пресконференції.

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