Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua зробив добірку з коментарів представників ЗМІ та фанатських рухів щодо важливої для команди Сергія Реброва гри на шляху до Євро-2024.

Збірна України напередодні забезпечила собі дуже важливий у стратегічному плані результат, зігравши внічию проти Англії в польському місті Вроцлав у рамках п’ятого туру відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024 (1:1).

Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

І хоча на цьому наш шлях на міжнародний форум навіть і близько не добіг до свого завершення, усе одно команді Сергія Реброва є приводи для того, аби бути задоволеними власним виступами. А ось у представників "трьох левів" та їхнім уболівальникам, навпаки, є підстави для смутку, бо серія Англії без утрат очок у поточній кваліфікації раптово зупинилась.

Саме реакції закордонних ЗМІ та публіки ми й приділили увагу в рамках цього матеріалу.

"Потрібно зробити багато роботи до початку турніру в Німеччині наступного літа", — Sky Sports

Сконцентрована на грі власної збірної англійська преса відзначає зміни всередині команди Саутгейта після перерви.

"Незважаючи на домінування за володінням м’ячем на ранній стадії гри, Англія відстала за рахунком, виконавши перший свій удар у площину вже тоді, коли Олександр Зінченко з Арсенала забив гол.

Але зрештою Англія знайшла свій шлях. Розчарований грою в першому таймі, Саутгейт, мабуть, згуртував команду під час перерви, оскільки в другому таймі "три леви" виглядали інакше.

Вечір, коли більшість головних шансів Англії були створені їхніми захисниками, це показує, що потрібно зробити багато роботи до початку турніру в Німеччині наступного літа".

"Україна втягує в біду Італію", — CalcioNews24

Коротенька ремарка від преси з батьківщини наших наступних суперників, яка цілком слушно відображає загальне занепокоєння.

""Синьо-жовта" збірна зіграла внічию з Англією та ускладнила шлях "Скуадри Адзурри" до кваліфікації на міжнародний турнір".

"Коротше кажучи, ризик плей-оф існує", — Corriere della Sera

Ще одне потужне італійське видання взагалі не згадувало про результат нашої з англійцями гри, на тлі розчарування від нічиєї проти Північної Македонії. Але щось трапилось таке, що Італії тепер може бути складно потрапити на Євро-2024. Цікаво, що саме?

"Коротше кажучи, ризик плей-оф існує, і він реальний. Але треба уникнути цього й спробувати отримати пряму перепустку на Євро-2024, у якому ми маємо взяти участь у статусі чинних чемпіонів, що є метою всієї країни.

Тоді як збірна, після пропущеного чемпіонату світу, не може позбавити своїх уболівальників участі в черговому міжнародному турнірі".

"Швидкість пішоходів викликає справжнє занепокоєння", — The Athletic

Британці особливо не соромляться в добиранні виразів стосовно гри своєї національної збірної, тож Саутгейту та гравцям учергове дісталось на горіхи.

"Я дійсно, дуже не хочу повертатися до стану переляку від ігор Англії та розглядати ці матчі як виставку недоцільно використаних або недоречно залучених футбольних талантів.

Україна варта їхніх оплесків — чудова гра, — але на Англію справді чекає багато роботи протягом наступних дев’яти місяців. Ми реально будемо мати розмову щодо ролі Магуайра/Гендерсона наступного червня?

Рішення Саутгейта вибрати Гендерсона не було виправданим, оскільки колишній капітан Ліверпуля виглядав дещо не в темпі гри. Тим не менше, так само грали й кілька його товаришів по команді.

Глибокий оборонний блок України — це те, що ця команда вже долала раніше, але, здавалося, у нас не було можливостей це робити цього вечора. Окрім пасу світового класу з 35 ярдів від Кейна, вони не створили нічого.

Із огляду на все, що зараз відбувається в Україні, така сильна гра їхніх збірників може лише допомогти народу цієї країни.

Вікно чогось досягти весь час зачиняється. Станом на зараз, найбільшою перешкодою Англії для перетину цього порогу є нездатність визнати власні вади".

"Знайомі відчуття тривоги", — Telegraph Football

Чергове відоме видання залишило розчарований коментар щодо гри англійської збірної, але також визнало й внесок наших уболівальників у підсумковий результат.

"Англія пережила ніч розчарувань у Вроцлаві. Незважаючи на те, що в другому таймі команда Саутгейта хизувалась і грала пихато, вона не змогла створити бодай один пристойний шанс для того, аби виграти гру, забираючи м’ячі без особливої мети. Україна міцно захищалась.

Уболівальники суперників насолоджуються нічиєю і заслуговують на це повною мірою. Англія виглядала іржавою і надто легко позбувалась можливості атакувати, хоча й домінувала у володінні м’ячем. Вони втратили терпіння і намагалися занадто часто форсувати події.

Перші втрачені очки за п’ять ігор кваліфікації не ставлять Англію під загрозу втратити своє місце в Німеччині наступного літа, хоча й викликають деякі знайомі відчуття тривоги".

"Гендерсон знецінює центр півзахисту збірної Англії", — Guardian

До цікавого висновку прийшли представники ще одного відомого британського ЗМІ після цієї гри, та чи дослухатиметься до них Саутгейт тепер, якщо раніше цього не робив?

"Гендерсон знецінює центр півзахисту збірної Англії. Орім політики Саудівської Аравії, колишній капітан Ліверпуля не є тією людиною, яка найкраще поєднується з Райсом і Беллінгемом

Головне, і цілком футбольне, питання: скільки ще Саутгейт, майстер бути обережним, збирається ставити його до стартового складу? Англія ніколи не мала видатного півзахисту за всі хороші ранні роки під Саутгейтом. Спочатку це було кадрове питання.

Зараз ситуація змінилась. У стані компромісу в півзахисті Англія має двох справді видатних гравців у центрі. Але команда все одно ще не має дійсно хорошого півзахисту.

Англія фактично кваліфікувалась до фіналу Чемпіонату Європи в Німеччині наступного літа після чотирьох перемог у перших чотирьох матчах кваліфікації, і через це в цій нічиї не було жодної катастрофи, особливо тому, що Італія також зіграла внічию 1:1 у Північній Македонії.

Команда Саутгейта просто не зробила достатньо для перемоги, незважаючи на те, що грала першим номером. Не вистачало хитрості в останній третині, і коли пролунає фінальний свисток, українська радість була нестримною.

Важко точно сказати, скільки українців проживає в польському місті Вроцлав, чисельність населення якого становить близько 640 тисяч, але загальновідомою цифрою є близько 250 тисяч. Неможливо було це ігнорувати.

Під керівництвом Реброва, який очолив команду в червні, ситуація в Україні стала краще, аніж на Вемблі в березні, коли Англія виграла з певним комфортом. Ребров добре стартував з перемог над Північною Македонією та Мальтою, і стадіон підстрибнув, коли Зінченко відкрив рахунок".

Думки вболівальників

"Із тими гравцями, які є в розпорядженні Англії, грати з Гендерсоном замість Фодена проти України — таке не можна пробачити. А він ще й ставить Гаррі Магвайра до центру захисту! Що Саутгейт собі думає? Час йти, Борате. Залучіть до команди Поттера, він зробить мелодію для цього ансамблю зірок", — @StephenLightley.

"Уявіть собі жіночий футбол, а потім подивіться, як Англія грає з двома опорниками проти України. До сміття цю збірну", — @Minett02

"Повне сміття! Україна святкувала нічию проти нас, як перемогу чемпіонаті світу! Саутгейта слід усунути з роботи в Англії за те, що він вибирав своїх товаришів, а не найкращих гравців, незважаючи на відсутність технічних можливостей змінити гру за її ходом! Жодного плану Б від нього!", — @Darrennffc.

"У поєдинку з Україною Англія була наочним прикладом того, що Венгер назвав футболом "безплідного володіння м’ячем". Атакуючі крайні захисники, які рідко атакують, лише 1 гравець (Рашфорд) бігає з м’ячем, без темпу гри, без ризику. Просто жахливо", — @paulsimpsonHN.

"Потрібні правильні гравці, правильне тактичне розташування та правильний баланс. Підхід Англії під керівництвом Саутгейта несвіжий і дуже застарілий. Він ніколи не переможе найкращі команди світу, не кажучи навіть про вчорашню Україну", — @AntWatts.

"Вибір Гендерсона для гри вчора проти України є найбільш шокуючим рішенням тренера Англії, яке я бачив у своєму житті. Мені важко згадати ситуацію, коли менеджер міг ухвалити гірше рішення", — @Kynanthefitz.

Наступний матч збірна України проведе в Мілані проти Італії 12 вересня.