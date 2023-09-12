Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Італія та Україна.
Андрій Ярмоленко, фото УАФ
12 вересня 2023, 20:41
Збірні Італії та України зіграють поміж собою на полі стадіону Джузеппе Меацца в Мілані в рамках шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Лучано Спаллетті, після нічиєї проти Північної Македонії (1:1), залучив до стартового складу Скальвіні в центр захисту, тоді як Фраттезі та Локателлі долучаться до центрального трикутника, на вістрі зіграє Распадорі, а ліворуч від нього розташується Дзаніоло.
Сергій Ребров, на тлі нічиєї проти Англії (1:1), використав із перших хвилин Сергія Кривцова в центрі оборони, тоді як Андрій Ярмоленко та Артем Довбик долучаться до атаки.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко — Фраттезі, Локателлі, Барелла — Дзаніоло, Распадорі, Дзакканьї.
Запасні: Вікаріо, Мерет, Бірагі, Романьйолі, Орсоліні, Ретегі, Ньйонто, Дарміан, Пессіна, Крістанте, Іммобіле, Тоналі, Казале.
Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко — Зінченко, Судаков, Степаненко — Ярмоленко, Довбик, Циганков.
Запасні: Трубін, Лунін, Михайліченко, Сидорчук, Яремчук, Мудрик, Буяльський, Ванат, Попов, Зубков, Караваєв, Назарина.
Гра Італія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.