Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Сваток розповів про підготовку національної команди до матчів відбору Євро-2024.

Захисник збірної України Олександр Сваток прокоментував підготовку національної команди до матчів відбірного циклу Євро-2024.

"Завжди приємно приїжджати до збірної, тому я дуже задоволений. Добирався сюди пару днів, але то неважливо. Головне, що я приїхав і включився в процес.

Тренерський штаб уже дає нам зрозуміти, що хоче бачити в наступному матчі з Північною Македонією. Тож починаємо напрацьовувати ігрові схеми. Проходять дуже цікаві інтенсивні тренування. Трохи важко після дороги, але сьогодні вже розбігався, тому завтра буде легше. Я не прошу від тренерів ніяких послаблень, пов'язаних із сьогоднішнім прибуттям. Запізнився на збір — треба надолужувати.

Північна Македонія — дуже сильний суперник. Ми це побачили і в першому поєдинку, і як вони грали з італійцями. Це якісна команда з хорошими гравцями, тож у нас буде нелегкий матч.

Треба налаштовуватися на кожну гру, як на останню, адже у збірній по-іншому й не може бути. Я впевнений, що на трибунах буде багато наших уболівальників, тож очікуємо на гарну підтримку", - наводить слова Сватка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.