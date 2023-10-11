Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками напередодні ігор відбору Євро-2024.

Півзахисник збірної України Єгор Назарина прокоментував підготовку національної команди до найближчих матчів відбірного циклу Євро-2024.

"Дуже приємно працювати з таким тренером, з таким складом тренерів. Я з ними познайомився на минулому зборі, в мене дуже приємні відчуття від роботи з таким тренерським складом.

Видно європейський підхід цього тренерського штабу, чого не дуже багато в українському футболі. Тому працюємо. Це надихає, коли все цікаво, коли все з м’ячем, коли тобі пояснюють, що від тебе хочуть бачити на футбольному полі. Це мотивує. Набагато приємніше працювати в такому стані.

Матчі з Північною Македонією та Мальтою будуть по-своєму складні. Гадаю, ми будемо в ролі фаворита. Ці матчі не менш важливі для нас, ніж були ігри з Італією та Англією. Це матчі, в яких нам потрібно перемагати. Будемо готуватися. Сподіваюся, досягнемо позитивного результату", — сказав Назарина в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала повноцінну підготовку до матчу проти Північної Македонії.