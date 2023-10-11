Тедді Теума та Джоді Джонс мають проблеми зі здоров'ям.
Тедді Теума, Getty Images
11 жовтня 2023, 11:22
Збірна Мальти стикається із серйозними кадровими проблемами напередодні відбіркових матчів Євро-2024 проти Італії та України. Про це повідомляє прес-служба Футбольної асоціації Мальти.
У розташуванні національної команди пошкодження отримали одразу два основні футболісти — півзахисник Реймса Тедді Теума та нападник Ноттс Каунті Джоді Джонс.
У першого ушкоджені м'язи шийного відділу, а у другого травма гомілки.
Зазначається, що їхня участь у найближчому матчі проти Італії вже виключена. За кілька днів вони пройдуть медичні тести, які покажуть, чи зможуть вони зіграти проти України.
Нагадаємо, Мальта зіграє проти Італії 14 жовтня о 21:45 за київським часом. Потім мальтійці зустрінуться з "синьо-жовтими" — матч відбудеться 17 жовтня о 21:45.