Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тедді Теума та Джоді Джонс мають проблеми зі здоров'ям.

Збірна Мальти стикається із серйозними кадровими проблемами напередодні відбіркових матчів Євро-2024 проти Італії та України. Про це повідомляє прес-служба Футбольної асоціації Мальти.

У розташуванні національної команди пошкодження отримали одразу два основні футболісти — півзахисник Реймса Тедді Теума та нападник Ноттс Каунті Джоді Джонс.

У першого ушкоджені м'язи шийного відділу, а у другого травма гомілки.

Зазначається, що їхня участь у найближчому матчі проти Італії вже виключена. За кілька днів вони пройдуть медичні тести, які покажуть, чи зможуть вони зіграти проти України.

Нагадаємо, Мальта зіграє проти Італії 14 жовтня о 21:45 за київським часом. Потім мальтійці зустрінуться з "синьо-жовтими" — матч відбудеться 17 жовтня о 21:45.