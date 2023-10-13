Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 17:30 за київським часом.

Сьогодні, 13 жовтня, відбудеться пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу відбірного циклу Євро-2024 проти Північної Македонії.

Захід розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Також зазначимо, що на пресконференції буде присутній один із гравців національної команди.

Після п'яти ігор Україна та Північна Македонія набрали по сім очок і посідають третє та четверте місця у групі С.

Матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.