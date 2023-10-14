Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Зінченко розповів про завершення підготовки команди до матчу кваліфікації Євро-2024.

Універсал збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній матч відбірного циклу Євро-2024 проти Північної Македонії.

"У нас бойовий настрій. Усі хлопці добре налаштовані, ми розуміємо важливість цієї гри. Знаємо, що квитки на матч були розкуплені дуже швидко, тож очікуємо побачити на трибунах багато українців.

Щодо Північної Македонії, то, окрім першого тайму в Скоп'є, ми пам'ятаємо цю команду із чемпіонату Європи. Дуже сильна збірна, яка багато разів це доводила й показувала високий рівень гри навіть проти топ-команд. Не будемо забувати, що вона залишила збірну Італії без чемпіонату світу. Тож для протистояння з нею потрібна дуже хороша підготовка. Недооцінки в жодному разі немає.

Щодо гри з Мальтою, то давайте сконцентруємося на сто відсотків на першому матчі, а потім уже будемо говорити про другий. Я розумію, що на нас чекають два дуже серйозні та відповідальні поєдинки, але весь фокус зараз — на першому.

Звичайно, нам буде дуже бракувати Циганкова та Ярмоленка, але наразі тут зібралася дуже хороша команда. Тренерському штабу є з кого вибирати заміну.

Сам стадіон компактний. Ми вже з хлопцями розмовляли, що буде хороша атмосфера через велику кількість українців. Із нетерпінням чекаємо на матч", - наводить слова Зінченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться сьогодні, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.