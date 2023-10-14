Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст посідає восьме місце у списку "гвардійців" національної команди.

Наразі відбувається поєдинок відбіркового циклу Євро-2024, у якому збірна України зустрічається із Північною Македонією.

У цьому матчі бере участь півзахисник Тарас Степаненко, для якого це 80 гра у футболці національної команди.

У списку "гвардійців" 34-річний українець посідає восьме місце. На його рахунку чотири забиті м'ячі та одна гольова передача.

Також це ювілейний матч для захисників Миколи Матвієнка (60) та Іллі Забарного (30).

Нагадаємо, на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія.