Пропонуємо вам визначити найкращого гравця "синьо-жовтих".
Гравці збірної України, УАФ
14 жовтня 2023, 18:17
Збірна України у матчі відбіркового циклу Євро-2024 здобула перемогу над Північною Македонією (2:0).
У складі команди Сергія Реброва результативними ударами відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв.
Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти македонців.
Свій наступний матч Україна проведе проти Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня о 21:45 за київським часом.