Збірна України у матчі відбіркового циклу Євро-2024 здобула перемогу над Північною Македонією (2:0).

У складі команди Сергія Реброва результативними ударами відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв.

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця української команди у матчі проти македонців.

 

Свій наступний матч Україна проведе проти Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня о 21:45 за київським часом.