Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 18:15 за київським часом.

Сьогодні, 14 жовтня, збірна України провела матч відбіркового циклу Євро-2024 проти Північної Македонії, у якому здобула перемогу з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині, коли у воротах македонців відзначився Георгій Судаков, а на останній хвилині зустрічі, вже в доданий час, Олександр Караваєв застав зненацька воротаря суперника, вразивши ворота з дальньої дистанції.

Після гри відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва, який відповість на запитання журналістів і підіб'є підсумки зустрічі гарячими слідами.

Початок заходу запланований на 18:15 за київським часом.

Після шести ігор Україна набрала десять очок і посідає друге місце у групі С, випереджаючи Італію, яка має сім балів після чотирьох зустрічей. Північна Македонія має сім балів після шести ігор. Лідирує Англія – 13 очок після п'яти ігор, а у Мальти – нуль балів після п'яти зустрічей.

Свій наступний матч Україна проведе проти Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня о 21:45 за київським часом.