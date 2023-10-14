Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер збірної Північної Македонії висловився про українського голкіпера після поразки своєї команди у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

Лідер збірної Північної Македонії Егзіян Аліоські поділився враженнями від гри українського голкіпера Анатолія Трубіна, який декілька разів виручив "синьо-жовтих" та здійснив у підсумку п'ять сейвів.

"Трубін? Не знаю, чи він найкращий гравець на полі, але він дуже класно відпрацював. Кілька сейвів зробив. Щастя було на його боці. Він класний голкіпер, не знаю, чи можу порівнювати з ним Столе [Дімітрієвські].

Не готовий сильно хвалити Трубіна, бо ми просто пробивали в нього і йому було просто це відбивати", — сказав Егзіян Аліоські у коментарі для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що вболівальники визнали Анатолія Трубіна "Левом матчу" у поєдинку з македонцями.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Північна Македонія ви можете на Football.ua.