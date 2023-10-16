Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Україна готується до матчу відбору на чемпіонат Європи.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував поєдинок відбору Євро-2024 з командою Північної Македонії (2:0) та розповів про підготовки до Мальти.

"Як то кажуть, запам'ятовується тільки перше та останнє. Тож мені запам'яталася шалена підтримка вболівальників, коли ми виходили на поле, і протягом усього матчу, та останній гол, звичайно. Вийшло дуже добре. Хочу ще раз повторити, що історія реально циклічна, тому що я вісім років тому, 9 жовтня, дебютував у складі збірної саме проти цієї команди. І також виходив на заміну на 86-й хвилині за рахунку 1:0, а на 91-й ми забили другий м'яч. Тоді це був не я, а зараз це вдалося саме мені. Дуже приємно.

Уся команда виконувала те, що казав тренерський штаб. Зіграли дуже добре в обороні, а в атаці всі бачили, що ми здатні створювати багато моментів. Можливо, трохи підвела реалізація. За рахунку 1:0 усі продовжували показувати ту гру, яка нам притаманна, а потім довели справу до кінця забитим м'ячем. Звичайно, хочеться реалізовувати всі нагоди, щоб гра була спокійнішою, але сталося як сталося. Головне — перемога. Залишилося ще два матчі, тож будемо налаштовуватися на них якомога краще.

Хоча я вийшов на 87-й хвилині, але буває так, що в тебе є п'ять, сім, 10 хвилин, і за них ти можеш встигнути зробити багато корисного. Можливо, у чорновій роботі, допомогти й ззаду, і попереду. Зіграти розумно й правильно. Це те, що мені сказав Сергій Ребров, коли я виходив, щоб замінити гравця лінії атаки. Треба було зіграти більш дисципліновано в обороні, тому що македонці йшли вперед усіма силами. З іншого боку, після перехоплень у нас виникали можливості контратакувати. Ще до мого гола були два-три моменти, коли ми могли закривати матч.

Усі знають, яка зараз ситуація в нашій країні, і хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Щоб ми перемогли, і вболівальники повернулися на трибуни в рідних містах. Але всі бачать, що навіть якщо ми граємо за кордоном, підтримка є. Можливо, саме вона дала супернику знати, що ми маємо перемогти. Підтримка була неймовірною! Ще запам'яталося, що вболівальники підтримували нас не сидячи, а стоячи. Уявляєте, дві години стояти на ногах і підтримувати гравців. Це ще раз показує, який наш народ незламний та сильний. Тут для нас прикладом є наші воїни, ЗСУ, велика їм подяка.

Якщо дивитися з погляду відновлення до наступного поєдинку, то добре, що гра відбувалася не в пізню годину. Це дуже важливо, бо, як то кажуть, зайвих годин на відновлення не буває. У нас сильний тренерський штаб, який розбере гру Мальти й розкаже, як нам треба діяти, щоб досягти позитивного результату. Крім того, слід підготуватися й ментально. Зрозуміти, що легких матчів не буде. Ми ось побачили, що та сама Північна Македонія дуже сильна, дисциплінована команда. Хороші гравці в неї в атаці. Але, як виявилося, у нас набагато сильніші. Ми все зробили правильно", — сказав Олександр Караваєв.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.