Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер Мальти — про майбутній матч з Україною.

Збірна України у рамках відбіркового циклу Євро-2024 проведе виїзний матч проти збірної Мальти.

Головний тренер мальтійців Мікеле Марколіні розповів, що очікує іншої гри від української команді та підкреслив важливість зустрічі.

"За винятком останнього матчу, проти Північної Македонії, збірна України використовувала одну й ту саму схему. Це свідчить про те, що суперник має чітко визначений стиль гри, з яким нашій команді доведеться боротися.

Зараз ситуація інша, ніж перед нашою попередньою зустріччю. Тоді в України тільки-но з’явився новий тренер, який не мав багато часу на реалізацію своїх думок.

Я очікую на іншу гру. Нам варто адаптуватися до нової збірної України. Ми розуміємо, що суперник б’ється з Італією за друге місце в групі. Це додає нашій зустрічі важливості, оскільки її результат матиме безпосередній вплив на турнірну таблицю", — наводить слова Марколіні офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.